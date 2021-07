Finale de l’Euro 2020: « Pauvre Saka, je suis vraiment peiné pour lui », Jose Mourinho

L’entraîneur de la Roma, José Mourinho, a déclaré qu’il était désolé pour Bukayo Saka après que la star d’Arsenal a manqué un penalty lors de la défaite de l’Angleterre en finale de l’Euro 2020 contre l’Italie, dimanche soir.

L’Italie est sacrée championne d’Europe grâce à son succès en finale aux tirs au but (1-1 a.p., 3 t.a.b à 2) face à l’Angleterre, dimanche soir à Wembley. Gianluigi Donnarumma, le futur gardien du PSG, a été le héros italien en sortant deux tirs au but, dont celui qui offre le titre sur une frappe de Bukayo Saka.

L’entraîneur de la Roma, José Mourinho, a déclaré qu’il était désolé pour Bukayo Saka après que la star d’Arsenal a manqué ce penalty. Mourinho a également critiqué les joueurs seniors de l’Angleterre pour avoir permis à Saka de tirer.

« Dans cette situation, où était Raheem Sterling ? Où était John Stones ? Où était Luke Shaw ? Pourquoi Jordan Henderson ou Kyle Walker ne sont-ils pas restés sur le terrain ? », a demandé Mourinho au TalkSport. » Je pense que c’est trop pour un gamin [Bukayo Saka] de tout avoir sur ses épaules en ce moment, mais je ne sais pas, je dois poser cette question à Gareth parce que bien souvent, ce qui se passe, c’est que les joueurs qui devraient être-là ne sont pas là, les joueurs qui devraient être-là, ils fuient les responsabilités « .

« Et parce que je sens que Gareth [Southgate] est un gars tellement honnête et qu’il est tellement protecteur de ses joueurs, je ne crois pas que Gareth dirait jamais si ‘le joueur A’ ou ‘le joueur B’ fuyait ou se cachait ou disait qu’il n’était pas prêt à en prendre une. » Il ajoute : « En réalité, il est très, très difficile pour Marcus Rashford et Jadon Sancho de venir tirer un penalty après un seul contact avec le ballon.

« Mais pour Saka, avoir le destin d’un pays sur ses épaules… je pense que c’est trop. Pauvre Saka, je suis vraiment désolé pour lui. »