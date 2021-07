Euro – France: Karim Benzema aurait mérité le ballon d’or, selon Jose Mourinho

Malgré l’énorme taule provoquée par l’élimination de la France en huitième de finale par la Suisse, certains joueurs français échappent à la critique. C’est le cas de Karim Benzema qui a réussi son Euro d’après les observateurs. Intervenant sur TalkSPORT ce jeudi 1er juillet 2021, l’entraîneur de la Roma, Jose Mourinho, a même déclaré que le joueur du Real Madrid aurait mérité un ballon d’or.

Cette équipe de France n’a pas été qu’une description lors de cet euro. Éliminés prématurément en huitième de finale par la Suisse, les Bleus ont montré certaines réussites, notamment, le retour de Karim Benzema. Après plus de 5 ans d’absence, le joueur du Real a été rappelé contre toute attente par le sélectionneur Didier Deschamps pour l’Euro. Un retour réussi pour l’international français qui a marqué 4 des 5 buts inscrits par l’attaque de la France.

Pour Jose Mourinho, intervenant sur Talk Sport ce jeudi, Karim Benzema aurait mérité un ballon d’or si la France était allée jusqu’au bout.

« Il est la raison pour laquelle je suis un peu triste que la France ne soit pas passée parce que je pense que Benzema pourrait être… Cristiano Ronaldo non, Lionel Messi non, Mbappé non… Je pense que Benzema aurait enfin eu la chance d’obtenir une récompense, un Ballon d’or ou quelque chose comme ça. C’est un joueur incroyable, il a si bien joué, sous une pression énorme. Quand il est revenu en équipe nationale, il était sous une pression énorme et il a été fantastique », a-t-il déclaré

Si Benzema ne peut plus prétendre à la plus haute distinction individuelle du football, le joueur du Real peut quand même être fier de son retour en Bleu, malgré l’élimination de la France en huitième.