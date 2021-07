Euro 2021: l’Italie vient à bout de l’Espagne et se qualifie pour la finale

Nettement dominée par la Roja impressionnante balle au pied, l’Italie a réussi à dompter l’Espagne aux tirs au but (1-1, 4-2 tab) mardi soir en demi-finale. Une victoire laborieuse pour la Squadra Azzurra qui se qualifie pour la finale.

L’Italie s’est qualifiée pour la finale de l’Euro grâce à sa victoire aux tirs au but face à l’Espagne, mardi soir. Jorginho a inscrit le dernier tir au but victorieux. Avant cela, Gianluigi Donnarumma avait arrêté celui d’Alvaro Morata, qui avait répondu durant le temps réglementaire à l’ouverture du score de Federico Chiesa.

La Squadra Azzura retrouvera en finale, le vainqueur de l’autre demi-finale entre l’Angleterre et le Danemark (mercredi à 19h GMT).

Le résumé de la rencontrer

Nettement en dessous de sa prestation face à la Belgique, l’Italie a subi les assauts offensifs des Espagnols durant toute la première période. La Roja a en effet multiplié les occasions de but sans toutefois réussir à trouver le chemin de filets. La faute notamment aux attaquants qui pêchent dans le dernier geste. A la pause, le score était de 0-0.

Au retour des vestiaires, le jeu change de physionomie avec une première alerte italienne signée Ciro Immobile. Héritant du cuir à la 49è minute, l’attaquant de la Lazio résiste à Laporte et parvient à frapper du pied gauche. Son tir est bien trop croisé et termine en sortie de but. L’Espagne réagit dans la foulée avec une tentative d’Oyarzabal qui passe à quelques centimètres de la barre de Donnarumma.

Avec une domination territoriale, les espagnols imposèrent leur rythme à leurs adversaires. Mais c’est finalement la Squadra Azzurra qui ouvrira le score. Après un centre d’Alba capté par Donnarumma, les Italiens partent en contre. Laporte contre Immobile dans l’axe. Le ballon revient à Chiesa, le joueur de la Juve crochète Eric Garcia et enroule sa frappe du droit. Unai Simon ne plonge même pas, le ballon termine dans son petit filet (1-0, 60è).

Une ouverture du score que la Nazionale va plus ou moins bien gérer jusqu’à la 80è minute avant de craquer sur une énième incursion espagnole. Entré en jeu un peu plus tôt, Alvaro Morata perce le bloc italien plein axe et joue le une-deux avec Olmo. La remise de son coéquipier est parfaite, le natif de Madrid se retrouve seul dans la surface. Donnarumma anticipe une frappe croisée mais Morata place un plat du pied gauche tout simple au ras du poteau (1-1).

Un score qui ne bougera plus jusqu’à la fin du temps règlementaire et les 30 minutes des prolongations où les deux formations auront tout tenté pour reprendre l’avantage. Et comme dans ces situations, la séance des tirs au but est venue départager les deux équipes. Un exercice qui a souri à l’Italie qui a réussi quatre tirs contre deux pour l’équipe ibérique.