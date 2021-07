Euro 2021: l’Angleterre écarte le Danemark en prolongations et rejoint l’Italie en finale

L’Angleterre s’est qualifiée pour la finale de l’Euro 2021 après sa victoire face à la Danemark en prolongation (2-1) ce mercredi soir à Wembley en demi-finale. Les Three Lions affronteront l’Italie qui a disposé de l’Espagne.

Au terme d’une rencontre spectaculaire, l’Angleterre s’est imposée face au Danemark ce mercredi soir en demi-finale de l’Euro. Dans un match où les deux équipes se livrent sans complexe, les Danois ont ouvert le score par Mikkel Damsgaard à la demi-heure de jeu.

Mais moins de dix minutes plus tard, les Anglais remettaient les pendules à l’heure, Kjaer étant contraint de pousser au fond des filets un centre à ras de terre devant Sterling. Et en prolongation, Harry Kane envoie les siens au paradis sur un penalty obtenu par Sterling. L’Angleterre se qualifie donc pour la finale et retrouvera l’Italie qui a battu l’Espagne (1-1, 4-2 tab), la veille.

Le match: 2-1

Dans une rencontre spectaculaire où les deux formations multiplient les assauts offensifs, il aura finalement dû attendre la demi-heure de jeu pour voir Mikkel Damsgaard débloquer le compteur d’un coup franc fantastique (0-1, 30e).

Une ouverture du score qui sera suivie quelques minutes plus tard par une réponse anglaise initiée par Harry Kane et conclue par Raheem Sterling qui a obligé Kjaer à pousser le ballon au fond de ses propres filets (1-1, 39e).

Un score qui restera inchangé jusqu’en prolongation où Harry Kane délivre les siens sur un penalty obtenu par Sterling (2-1, 104è). L’Angleterre se qualifie donc pour la finale.