États-Unis: un maillot de Zinedine Zidane vendu à plus de 100.000 dollars aux enchères

Un maillot de Zinedine Zidane, confectionné pour la finale France-Brésil 98, a été vendu 108.800 euros aux enchères dimanche 18 juillet aux États-Unis.

108.800 dollars, c’est le prix auquel a été vendu ce dimanche l’un des maillots confectionnés pour Zinédine Zidane pour la finale de la Coupe du monde 1998 face au Brésil, a annoncé la maison Julien’s Auctions. Bien que le maillot a été authentifié par la Fifa et Adidas, la maison d’enchères n’a pas été en mesure de dire s’il avait été ou non porté par le footballeur français durant cette finale remportée 3-0 par les Bleus, et notamment lors de la première mi-temps où Zidane avait marqué à deux reprises.

En octobre 2018, la société d’enchères parisienne Coutau-Bégarie avait dû retirer quelques jours avant sa vente, un maillot présenté comme celui porté par Zizou lors de France-Brésil, en raison de doutes sur son authenticité. Lors de la vente de ce week-end, qui se déroulait à Beverly Hills et en ligne, le maillot du meneur de jeu français était estimé entre 80.000 et 120.000 dollars par Julien’s Auctions.

Lors de cette vente, un très vieux maillot de LeBron James est également parti contre 512.000 dollars et deux tenues des Los Angeles Lakers portées par Kobe Bryant ont été vendues 96.000 et 75.000 dollars.