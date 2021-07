Covid-19: plus de 800 ougandais arnaqués et vaccinés à l’eau par des médecins véreux

Près de 800 personnes en Ouganda ont reçu des injections de faux vaccins. Une escroquerie montée par des médecins et infirmiers.

Alors que la crise sanitaire mondiale causée par la Covid-19 fait d’énormes dégâts sanitaires, il y a ceux qui en profitent « sans » scrupule » de la pandémie pour faire un profit économique. C’est le cas des médecins et infirmiers ougandais, auteurs d’une machination diabolique.

Selon les autorités du pays de Yoweri Museveni, près de 800 personnes ont reçu une ou des injections de faux vaccins contre le Covid-19. Les vaccins contrefaits, parfois mélangés avec de l’eau, ont été administrés entre mai et juin, en pleine vague de contaminations de coronavirus dans le pays, avec alors une moyenne de 1.700 nouveaux cas par jour.

Les escrocs visaient en priorité les candidats au vaccin désireux de payer pour leur injection, alors que l’Ouganda était précisément en manque de doses pour sa campagne de vaccination gratuite, a expliqué le Dr Warren Naamara, en charge à la présidence du suivi des services de santé. « Des individus sans scrupules, avec pour intention de se faire de l’argent, ont dupé des membres de la population avec de fausses vaccinations contre le Covid-19 », a déclaré à l’AFP le Dr Naamara. « Deux employés de santé ont été arrêtés, et un médecin est en fuite », a-t-il dit.

Les personnes – près de 800 – ayant reçu ces injections n’ont pas à s’inquiéter, les tests indiquant que les fioles concernées ne contenaient aucun produit dangereux, avec « juste de l’eau dans certaines », a assuré ce même responsable. Les escrocs facturaient chaque injection entre 80.000 et 500.000 shillings ougandais (de 14.000f CFA à 67.000f CFA).

Le ministère de la Santé a rappelé mercredi que le gouvernement fournissait des vaccins Covid-19 gratuits et approuvés dans des sites de vaccination désignés. Depuis le 18 juin, les contaminations et les décès ont grimpé en flèche en Ouganda, où le président Yoweri Museveni a ordonné un strict couvre-feu et l’arrêt des transports en commun, publics et privés, pour 42 jours.

Depuis lors, le nombre de contaminations a baissé, avec 252 nouveaux cas quotidiens. Depuis le début de la pandémie, l’Ouganda a enregistré 91.162 cas pour 2.425 décès dus au coronavirus, selon le dernier décompte mercredi des autorités sanitaires.