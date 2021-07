Covid-19: le Bénin reçoit 302 400 doses de vaccins Johnson & Johnson

Le ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin, a procédé dans la soirée de ce lundi 26 juillet 2021, à la réception de 302 400 doses de vaccins Johnson & Johnson. Il s’agit d’un don des États-Unis.

Le Bénin vient d’être appuyé dans sa décision d’aller à la vaccination pour lutter contre la Covid-19. Les États-Unis soutiennent le Bénin avec 302 400 doses de vaccins Johnson & Johnson. Les vaccins ont été réceptionnés à l’aéroport de Cotonou, en présence de l’ambassadeur des USA au Bénin.

Le ministre béninois de la Santé a remercié les États-Unis pour ce geste important. Il a par la même occasion, rassuré que diligence sera faite pour que les doses de vaccins Johnson & Johnson soient disponibles assez rapidement sur les sites de vaccination.

Pour rappel, le Bénin a entamé la campagne de vaccination contre la Covid-19 en avril 2021. Quatre mois après, On dénombre plus 57 mille personnes déjà vaccinées. Il faut noter que jusque là, ce sont les vaccins Sinovac et Astrazeneca qui sont disponibles sur les sites de vaccination au Bénin.