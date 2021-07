Covid-19: Katia Aveiro, la sœur de Cristiano Ronaldo, hospitalisée

Atteinte du Covid-19, Katia Aveiro, la sœur de Cristiano Ronaldo, est hospitalisée à l’hôpital de Funchal au Portugal, a annoncé la femme d’affaires sur les réseaux sociaux.

C’est sur son compte Instagram que Katia Aveiro a révélé la terrible nouvelle à ses millions de fans. La sœur de Cristiano Ronaldo est depuis la semaine dernière en soins intensifs à l’hôpital de Funchal au Portugal.

Atteinte d’une pneumonie après avoir contracté le Covid-19, la femme d’affaires s’est affichée, mardi, sur la toile, alors qu’elle se trouve sur son lit d’hôpital. La jeune dame a publié un selfie d’elle-même, avec un tube attaché à son nez pour lui apporter de l’oxygène.

« C’est le dernier genre de post que je voudrais faire. J’ai essayé de ne pas en parler ces derniers jours, mais à la vitesse où voyage l’information, et par respect pour ceux qui me suivent et tiennent à moi et à mes proches, je vais partager avec vous la vérité. J’ai été rattrapée par ce foutu virus », a déclaré la soeur de CR7 alors qu’elle a dernièrement perdu pas mal d’argent à cause de son inactivité.

« Mon état était plutôt bon, avec quelques symptômes, et je suivais les consignes à la lettre (…) Mais malheureusement, vendredi dernier, mon état s’est aggravé », a ajouté Katia Aveiro.

« En ce qui concerne les vaccins, je ne les ai pas pris, mais pour le moment, c’est ce qui compte le moins. Dans mon groupe qui a été testé positif, il y avait des personnes vaccinées et qui ont dû être hospitalisées et avec des symptômes très forts. Je peux garantir, alors, les amis, qu’il y a beaucoup de controverses, mais dont je n’ai pas envie de discuter pour le moment », a-t-elle conclu.

Connue pour ses positions tranchées sur la pandémie, la chanteuse avait qualifié en octobre 2020, la maladie, de la plus grosse arnaque du siècle, alors que Cristiano Ronaldo a été infecté par le Covid-19, une opinion que certains followers lui ont rappelé en commentaire de sa publication.