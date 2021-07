Covid-19: face au variant Delta, les Etats-Unis maintiennent leurs frontières fermées

Selon un responsable de la Maison Blanche, les États-Unis maintiendront pour l’heure les restrictions liées à la pandémie de coronavirus sur les voyages internationaux, en raison des inquiétudes suscitées par le variant Delta.

Les États-Unis « maintiennent à ce stade les restrictions existantes » aux voyages internationaux, en dépit des demandes de réciprocité émanant notamment de l’Union européenne, a annoncé lundi la porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki, lors d’un point presse régulier. Elle a justifié cette décision en particulier par la propagation rapide du variant Delta.

Le président américain, Joe Biden, a déclaré au début du mois que son administration était « en train de réfléchir » à la date à laquelle les États-Unis pourraient lever l’interdiction de voyager en Europe depuis le territoire américain. La ville de New York va exiger de tous ses fonctionnaires, d’être soit vaccinés contre le Covid-19, soit d’effectuer un test de dépistage hebdomadaire, a annoncé ce lundi le maire Bill de Blasio. La mesure, qui entrera en vigueur le 13 septembre, s’appliquera à plus de 300 000 personnes, dont les policiers, les pompiers et les enseignants de la première ville des Etats-Unis, où le variant Delta se propage de façon inquiétante. « L’objectif est notre rétablissement. L’objectif est de protéger les gens », a justifié Bill de Blasio lors d’une conférence de presse.