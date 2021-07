Côte d’Ivoire: le gouvernement annonce la création d’une force spéciale de répression de l’orpaillage Illégal

Le Conseil national de sécurité (CNS) de Côte d’Ivoire, présidé par le chef d’Etat, Alassane Ouattara, a décidé ce jeudi, de la création d’un Groupement spécial de répression de l’orpaillage Illégal.

Benin Web TV est désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/beninweb

L’Etat ivoirien affiche son soutien à la formalisation et à un encadrement des exploitations minières artisanales à petite échelle. Ce jeudi, le Conseil national de sécurité (CNS) a décidé en présence du président Alassane Ouattara, de la création d’une force de répression l’orpaillage Illégal. Selon le communiqué du CNS, le Groupement spécial de répression de l’orpaillage Illégal est « fort de 560 éléments, dont 460 gendarmes et 100 agents des eaux et forêts », et sera « spécialement équipé pour intervenir sur l’ensemble du territoire national ».

A lire aussi: Côte d’Ivoire: Laurent Gbagbo veut visiter les prisonniers politiques

Le CNS précise, en effet, que cette unité spéciale de sécurité a été autorisée au regard des « effets dévastateurs de l’orpaillage illégal » sur l’environnement. Pour rappel, l’orpaillage est la recherche et l’exploitation artisanales de l’or dans les rivières aurifères. A noter que la situation sécuritaire générale, l’évolution de la pandémie de Covid-19 en Côte d’Ivoire et le déroulement de la campagne de vaccination contre cette maladie, ont également été au cœur des échanges du CNS.