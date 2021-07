Côte d’Ivoire : le footballeur Serey Dié victime d’usurpation d’identité (photos)

Le footballeur ivoirien Serey Dié a été victime d’usurpation d’identité. Il l’a dénoncé ce jeudi 29 juillet 2029 sur sa page Facebook.

Footballeur international ivoirien évoluant actuellement au FC Sion, Serey Dié est très en colère. Dans une publication sur sa page Facebook, il a exprimé son mécontentement et invité ses fans à faire attention à un faux compte qui utilise son identité sur le réseau social Facebook de Mark Zuckerberg.

A en croire ses dénonciations, des personnes non encore identifiées ont créé un compte au nom du joueur en l’intitulant Fondation Serey Dié. « Pour le bien être de chacun de nous, je m’engage à aider moralement et financièrement mes frères et sœur qui disposent des (…) « , peut-on lire sur la capture d’écran publiée par le footballeur.

Selon Serey Dié, c’est de l’arnaque pure et simple et ses fans doivent faire attention à ces profiles qui pourraient facilement se procurer de l’argent auprès des internautes. C’est pourquoi, il les invite à ne pas se laisser avoir.