Côte d’Ivoire: la rencontre entre Gbagbo et Ouattara «augure des lendemains meilleurs », Blé Goudé

Charles Blé Goudé a réagi à propos de la rencontre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, et a indiqué que cet événement « augure des lendemains meilleurs » pour la Côte d’Ivoire.

« Ce sont les deux protagonistes principaux de la crise postélectorale et ce sont les deux personnalités qui cristallisent la vie politique de notre pays depuis plusieurs années. Que le Président Alassane Ouattara et son prédécesseur, le président Gbagbo, se soient rencontrés hier dans une ambiance bonne enfant, cela augure des lendemains meilleurs », a déclaré Blé Goudé sur Life TV mercredi.

« J’en suis satisfait parce que pour moi, les survivants en toute guerre, ont un seul devoir; c’est de faire la paix. On a vu ailleurs dans le monde. Que cela soit possible aujourd’hui en Côte d’Ivoire, je marque ma satisfaction. Bravo au Président Alassane Ouattara et merci au président Laurent Gbagbo », a ajouté l’ancien ministre de la Jeunesse. Cependant, Blé Goudé a émis le vœu que le gouvernement en fasse plus pour la réconciliation dans le pays même si pour lui, il en fait déjà beaucoup.

« On ne fait jamais assez pour la paix. Même si les actions du gouvernement peuvent être jugées insuffisantes par rapport à nos attentes, il faut d’abord féliciter le chef de l’Etat et son équipe pour les actions qui pour ces derniers temps sont en train d’être apposées en faveur de ramener l’apaisement dans notre pays. Parce que quand quelqu’un fait des actions et qu’il ne se sent pas accompagné, il ne continuera pas seul », estime le président du Congrès panafricain pour la Justice et l’égalité des peuples (COJEP).

« Je voudrais féliciter le chef de l’Etat et son équipe. Une main peut être tendue et ne pas être acceptée. C’est pourquoi, je dis merci au président Laurent Gbagbo d’avoir effectué le déplacement dans un bureau qu’il a occupé et duquel il est parti de la manière que nous connaissons tous. Retourner dans ces bureaux avec le sourire aux lèvres, saluer, embrasser celui qui vous a remplacé, je pense qu’il faut saluer cette culture », a ajouté Blé Goudé.