Côte d’Ivoire: Alassane Ouattara appelle à poursuivre la réconciliation nationale

Mardi, à l’occasion de la fête de la Tabaski, le président ivoirien, Alassane Ouattara, a appelé à poursuivre le processus de la réconciliation nationale.

Muet depuis le retour de l’ancien président Laurent Gbagbo, l’actuel chef d’Etat ivoirien, Alassane Ouattara, a fait une déclaration dans la journée du mardi 20 juillet 2021. S’exprimant à l’occasion de la célébration de l’Aïd el-Kébir, il a souhaité une bonne fête à la communauté musulmane et a appelé le peuple ivoirien à œuvrer inlassablement pour la consolidation de la paix.

A lire aussi: Fête de la Tabaski: Assimi Goita fait don de plusieurs moutons à Alassane Ouattara

Chose importante, Alassane Ouattara a lancé un appel à poursuivre le processus de la réconciliation nationale entamé depuis quelques mois en Côte d’Ivoire. « Cette fête est une fête du rassemblement, de la paix, de la concorde », a lancé Alassane Ouattara. « Que les étapes qui ont été entreprises pour la cohésion sociale, pour la réconciliation puissent continuer de se renforcer. Que la Côte d’Ivoire continue de vivre en paix ! Je voudrais rassurer nos compatriotes que par la grâce du Seigneur, nous veillons à la sécurité de nos concitoyens », a déclaré le patron de RHDP, le parti au pouvoir.

De retour au pays le jeudi 17 juin 2021, Laurent Gbagbo a rencontré son ainé Henri Konan Bédié à Daoukro. Au cours de leur échange, les deux anciens chefs d’Etat ont annoncé leur volonté de reconstruire la Côte d’Ivoire et ont lancé un appel au dialogue national inclusif devant unir les fils et filles du pays et régler les différends politiques qui entravent la nation ivoirienne.

Depuis son retour au pays, Laurent Gbagbo n’a pas encore eu l’occasion de rencontrer Alassane Ouattara, laissant l’incertitude planer sur une possible réconciliation entre les deux dinosaures de la sphère politique ivoirienne.