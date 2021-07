Coronavirus en France: Emmanuel Macron présente sa riposte face à la montée en flèche du variant Delta

Dans une allocution télévisée ce lundi soir, le président Français, Emmanuel Macron, a annoncé de nouvelles mesures face à la quatrième vague de covid-19 due au variant Delta.

Emmanuel Macron a présenté ce lundi, sa riposte face à la nouvelle phase épidémique qui monte en puissance en France. Le patron de l’Elysée a ainsi annoncé de nouvelles mesures restrictives.

“Pour les personnels soignants et non-soignants des hôpitaux, des cliniques, des maisons de retraite, des établissements pour personnes en situation de handicap, pour tous les professionnels ou bénévoles qui travaillent au contact des personnes fragiles, y compris à domicile”, la vaccination va être obligatoire. Ils auront jusqu’au 15 septembre pour se faire vacciner. À partir de cette date, des contrôles vont être effectués et des sanctions, appliquées », a déclaré Emmanuel Macron.

“Des campagnes de vaccination spécifiques seront déployées dans les établissements scolaires dès la rentrée”, a annoncé le président, ajoutant qu’à “partir de cet automne, les fameux tests PCR seront rendus payants, sauf prescription médicale, et ceci afin d’encourager la vaccination plutôt que la multiplication des tests”.

« Cet été (…) devra être un été de vigilance, de vaccination, de lutte contre le virus, (…) j’ai confiance en vous », ajoute le président, qui a déclaré l’état d’urgence sanitaire en Martinique et à La Réunion.

La France imposera en août le pass sanitaire pour les restaurants et certains transports, a annoncé Emmanuel Macron. Le pass sanitaire est étendu aux “lieux de loisirs et de culture”, rassemblant plus de 50 personnes au 21 juillet.