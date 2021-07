Concert de Dadju au Bénin: les conseils du groupe Empire aux « artistes retardataires »

Le groupe Empire a réagi à son concert organisé en faveur du chanteur congolais, Dadju, le samedi 24 juillet 2021. Dans son message, le promoteur du concert a lancé un petit tacle aux artistes qui seraient venus en retard.

Le groupe Empire s’est félicité, ce lundi 26 juillet 2021, d’avoir organisé un concert inédit de plus de 15.000 spectateurs. « Merci au charmant public discipliné et engagé qui a répondu présent à l’heure. 1h 50 minutes de scène de Dadju, du JAMAIS vu, une PREMIERE au Bénin pour un artiste de ce rang », a écrit le promoteur sur sa page Facebook.

Après avoir salué le soutien des autorités à divers niveaux et des sponsors et partenaires, le Groupe Empire s’est adressé aux artistes invités à cet événement.

« Aux artistes, nous disons un grand MERCI tout en invitant ceux retardataires à dorénavant faire preuve de ponctualité sur les événements et à se positionner dans leurs loges », peut-on lire dans la publication.

Une pique qui ne plaira pas à Sessimè et Nikanor qui ont chacun de leur côté exprimé leur mécontentement pour n’avoir pas presté au concert après plusieurs heures d’attente.

Si le promoteur évoque un retard, les artistes dénoncent un manque de considération et une mauvaise organisation.

En ce qui concerne l’interruption du chanteur Dibi Dobo sur scène, « il n’a jamais été question d’avoir coupé en pleine prestation le micro de Dibi Dobo. Les motifs sont purement et simplement d’ordre technique et une fois la panne détectée et réglée, l’artiste a pu poursuivre et finir sa belle prestation live », a clarifié le groupe Empire

Outres ces polémiques, des chiens de chasse ont été relâchés sur le manager Sidney Lagloire par le service de sécurité mis en place lors de ce spectacle. Pour l’heure, le manager est dans un état critique, selon ses proches.