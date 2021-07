C’est officiel: le Liban a un nouveau Premier ministre

Les députés du Liban ont désigné, lundi 26 juillet 2021, l’ancien Premier ministre Najib Mikati comme nouveau Premier ministre du pays. Une décision prise à l’issue de consultations parlementaires au palais présidentiel de Baabda.

Mikati, qui a déjà été Premier ministre à deux reprises, est chargé de former un nouveau gouvernement pour le Liban, qui en est privé depuis plus de neuf mois. Sa nomination fait suite à la démission de l’ancien Premier ministre Saad Hariri près de deux semaines plus tôt.

Mikati est considéré comme un candidat modéré, largement acceptable par plusieurs acteurs politiques-clés au Liban, à l’exception du bloc politique du président Michel Aoun et de Gebran Bassil. Notamment, le parti politique du Hezbollah (Wafaa) a voté pour Mikati, alors qu’il s’est abstenu lors du vote pour Hariri il y a plus de neuf mois.

Sa nomination était généralement attendue et pratiquement confirmée dimanche soir lorsque quatre anciens Premiers ministres, dont Hariri, se sont réunis pour approuver Mikati comme nouveau désigné. Mikati a déclaré que s’il se heurtait à la même opposition que Hariri, il démissionnerait rapidement, ce qui semble être un signal public qu’il s’attend à plus de coopération et de soutien du Parlement.