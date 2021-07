Centrafrique: au moins sept morts dans une attaque terroriste près de Bangui

Au moins sept personnes ont trouvé la mort lundi dans une attaque terroriste à Alindao à 300 km de Bangui, perpétrée par les groupes rebelles armés, a annoncé mercredi à l’AFP le porte-parole des Casques bleus de la Mission de l’ONU en Centrafrique (Minusca).

Benin Web TV est désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/beninweb

Des combattants de l’Unité pour la paix en Centrafrique (UPC), un des principaux groupes armés rebelles, ont lancé lundi « plusieurs attaques simultanées sur les points de contrôle et camps des forces armées centrafricaines » à Alindao situé à 300 km de Bangui, la capitale de la RCA, a indiqué mercredi le lieutenant-colonel Abdoulaziz Fall, le porte-parole des Casques bleus de la Mission de l’ONU en Centrafrique (Minusca). Sept personnes ont perdu la vie dans ces attaques meurtrières, a-t-il précisé.

Selon Abdoulaziz Fall, les Casques bleus ont réussi à repousser les terroristes qui se sont repliés à trois km de la ville d’Alindao. « Actuellement, les forces armées centrafricaines sont sur place dans la ville avec nous«, a souligné le porte-parole de la Minusca. Quelque 60 Casques bleus népalais ont été envoyés en renfort à Alindao, a précisé M. Fall.

Très active dans l’est du pays, l’UPC est le groupe armé rebelle le mieux équipé de la Centrafrique. Ses membres contrôlent plusieurs gisements de minerais, principale source de revenus des rebelles. Mais depuis fin décembre 2020, leur marge de manœuvre a considérablement baissé à cause des forces gouvernementales aidées par leurs alliés rwandais et russes qui ont réussi à reprendre aux rebelles les agglomérations et une bonne partie des deux tiers du pays qu’ils contrôlaient depuis plusieurs années.