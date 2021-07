Campagne don de sang: le ministre Benjamin Hounkpatin sonne la mobilisation

Le ministre béninois de la santé Benjamin Hounkpatin a lancé vendredi, la grande mobilisation autour de la campagne de don de sang, dans le cadre du renforcement de la disponibilité du sang dans les formations sanitaires.

Le ministre Benjamin Hounkpatin s’est prêté à l’exercice de don de sang le vendredi 16 juillet 2021 au Ministère de la santé. En donnant de son sang, le Ministre de la santé a manifesté son engagement à s’investir résolument dans le plaidoyer national en vue d’une disponibilité accrue du liquide vital dans les banques de sang.

Il a sonné la mobilisation générale à travers un appel à toute la population âgée de 18 à 65 ans. « Je lance un appel à toute la population âgée de 18 à 65 pesant 50 kilogrammes et ne présentant aucune affection qui contre indique le don de sang, à sortir massivement et à donner son sang. Ce don de sang peut être effectué tous les 3 mois pour les hommes et tous les 4 mois pour les femmes », a-t-il laissé entendre. La disponibilité du sang reste un défi permanent que seul l’engagement de chacun pourra contribuer à relever.

Dans son adresse, le Ministre de la santé est revenu sur l’importance du don de sang au profit des cibles prioritaires que sont les enfants de 0 à 5 ans et les femmes enceintes. « En donnant notre sang, nous sauvons plusieurs vies. La pénurie a commencé au niveau de nos formations sanitaires surtout avec les pluies. Au niveau des services de pédiatrie, les fréquentations d’enfants qui souffrent de paludisme anémique a déjà commencé. Il est très important que nous continuons à assurer la disponibilité du sang pour que chaque enfant, chaque femme enceinte puisse en bénéficier », a déclaré le Ministre de la santé, selon le point fait par le gouvernement sur son site officiel.