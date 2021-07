Cameroun : un professeur arrêté en train de filmer les dessous des étudiantes

Au Cameroun, un enseignant a été mis aux arrêts pour avoir filmer les dessous des étudiantes dans une université d’Etat.

Visionner les entrejambes de ses étudiantes, c’est apparemment le nouveau boulot d’un enseignant camerounais. Professeur de rang magistral dans une université d’Etat, le quadragénaire a été pris la main dans le sac alors qu’il filmait copieusement les dessous des étudiantes venues vérifier leurs noms sur la liste des diplômés affichée au décanat de la faculté des lettres et sciences humaines.

Selon la radio ABK qui a relayé l’information, le père de 5 enfants a envoyé son téléphone entre les jambes des femmes qui étaient en nombre au babillard pour filmer leurs dessous. Par malheur, « il a été surpris par un autre collègue qui s’est exclamé en lui demandant ce qu’il trafique. Il va sursauter et chercher à partir comme si rien n’était, mais il sera rattrapé par un étudiant décidé à en découdre avec lui », relate la source.

Les éclats de voix et les tollés des étudiants le menaçant de le conduire à la police vont attirer l’attention du personnel des services du doyen. Après avoir pris acte des faits, ils vont l’escorter au service du doyen et user de leur autorité pour calmer et disperser les étudiants.