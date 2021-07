Burkina Faso: la famine, l’autre mal qui arrive en silence en appui au terrorisme et à la Covid-19

La situation sécuritaire instable au Burkina Faso, avec les mesures restrictives imposées dans le cadre du protocole sanitaire lié à la pandémie de Covid-19, a mis à genou les activités commerciales, le taux des productions étant en baisse, ajouté à la non-circulation des marchandises. Les quelques rares productions deviennent chères dans un contexte difficile, donnant ainsi les prémices d’une famine prochaine.

Le Burkina Faso est fortement menacé par une crise alimentaire. Aujourd’hui, le « pays des hommes intègres » se trouve dans une combinaison toxique de conflits, de déclin économique, de conditions climatiques extrêmes et de la pandémie de Covid-19. Depuis plus d’une décennie, plusieurs burkinabé ont perdu la vie dans des attaques terroristes et des milliers ont fui leur pays, enquête d’un lieu stable et sécurisé, laissant derrière eux, des proches, des biens, des terres…

Une somme astronomique de déplacés

Selon actioncontrelafaim, le nombre de déplacés internes a doublé en l’espace d’un an pour atteindre, aujourd’hui, la somme astronomique de plus d’un millions de déplacés. Les régions qui accueillent le plus grand nombre de déplacés par les conflits sont le Sahel, le Nord et le Centre-Nord.

« Avant l’arrivée des personnes déplacées, ma famille mangeait normalement, mais avec les personnes déplacées de Sollé, la nourriture ne suffit plus. Mais je ne peux pas priver ceux qui arrivent de quoi manger, ce sont mes frères et mes sœurs. », confie Madi, cité par actioncontrelafaim.

« Avoir à manger était de plus en plus difficile »

Les enquêtes conduites dans la province du Soum, du Bam et du Loroum ont mis en évidence les besoins en eau, en biens alimentaires et non-alimentaires de première nécessité, les besoins en protection et particulièrement en santé/nutrition.

« Avoir à manger était de plus en plus difficile et nous n’avions pas d’abris où dormir. Nous avons bénéficié d’un appui financier et de vivres comme du riz, du haricot, du mil, de l’huile, du sucre et du sel. Actuellement, nous mangeons à notre faim. », raconte Sibiri, cité par la source.

Le nombre de personnes souffrant de la faim a triplé au Burkina Faso (rapport)

Au Burkina Faso, le nombre de personnes souffrant désespérément de la faim a presque triplé par rapport à 2019. La FAO et le PAM expliquent cette détérioration de la situation par l’augmentation des conflits, des déplacements ainsi que l’impact lié au coronavirus sur l’emploi et l’accès à la nourriture.

La dernière analyse du Cadre intégré de classification de la phase humanitaire et de la sécurité alimentaire (CIC) publiée en juillet 2020 a d’ailleurs confirmé que deux provinces du nord du Burkina Faso (Soum et Oudalan) sont déjà en situation d’urgence (phase 4).

Et plus, 11.000 personnes sont en situation de catastrophe (phase 5 du CIC), « dans un contexte de détérioration significative de la sécurité alimentaire et de problèmes de déplacement et d’accès liés à un conflit rapide et généralisé ».

Des terres et biens délaissés

A Madjoari, commune située dans la région de l’Est, au Burkina Faso, la situation est beaucoup plus grave. La ville est placée sous embargo terroriste. Les groupes armés ont bouclé toutes les issues de la commune et ont donné un ultimatum d’une semaine aux populations pour quitter la ville.

« La commune de Madjoari située dans la région de l’Est a 14 000 habitants qui se sont vidés. 12 000 personnes ont fui. On dénombre 1 millier dans le territoire béninois et le reste réparti entre Nadiagou et Pama », a déclaré en conférence de presse, Nassirou Dahani, chargé à l’information de l’Association des ressortissants de la commune de Madjoari.

Le commerce mis à genou!

La situation commerciale est sérieusement impactée par le contexte sécuritaire et sanitaire non favorable à la production et à la circulation des marchandises dans plusieurs régions du Burkina Faso, où un habitant sur dix souffre de malnutrition. Le pays se vide de sa population, ce qui affecte le marché intérieur.

« Le 7 juin dernier, les terroristes, après avoir vidé à tour de rôle 6 villages, ont décrété l’embargo sur la commune de Madjoari, obligeant nos parents à se nourrir comme des préhistoriens. […]. « Toutes les boutiques sont vides, les pharmacies, les magasins aussi. Le carburant se vend à plus de 3000 FCFA le litre. Pas de sel alimentaire à Pama », indique Nassirou Dahani.

Le rapport de la FAO et du PAM insiste sur l’urgence de prendre immédiatement des mesures, faute de quoi, « le monde pourrait connaître sa première famine depuis sa dernière déclaration en 2017 dans certaines régions du monde, comme celles du Burkina Faso et du Soudan du Sud.