Bosnie-Herzégovine: des victimes du génocide de Srebrenica enterrées 26 ans après

Journée du souvenir en Bosnie-Herzégovine : il y a 26 ans, le 11 juillet 1995, débutait le massacre de Srebrenica, le pire en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

Il y a 26 ans, le 11 juillet 1995, l’enclave de Srebrenica tombait aux mains des forces serbes de Bosnie. C’était le début du plus grand massacre de civils depuis la Seconde Guerre mondiale : 8000 hommes et adolescents bosniaques, musulmans, étaient arrêtés puis exécutés avant d’être enterrés dans des fosses communes.

Aujourd’hui encore le lent travail d’identification des victimes se poursuit. Il s’agit de mettre des noms sur les dépouilles et les enterrer dignement dans le mémorial prévu à cet effet à Potocari, près de Srebrenica. Halilovic Rahima enterre ce dimanche les restes de son neveu.

« Quand Srebrenica est tombée, raconte-t-elle, mon neveu a essayé de fuir avec son frère et mon mari. __Ils ne sont jamais revenus. On a déjà retrouvé la dépouille de mon mari. A présent, mon neveu. Mais on n’a pas encore retrouvé son frère. »

« Je n’ai rien dit pendant 26 ans »

En juillet 1995, Devla Ajsic avait 21 ans. Les forces serbes de Bosnie l’ont arrêtée, conduite dans ce qui était la caserne des troupes de l’ONU. Et elle a été violée à plusieurs reprises. D’autres femmes ont subi le même sort.

« Je n’ai rien dit pendant 26 ans, raconte Devla. Pendant tout ce temps, j’ai souffert en silence. Je n’avais personne à qui me confier, personne avec qui partager ma douleur. __C’est très douloureux pour moi de revenir ici mais je devais faire sortir tout ce que j’avais à l’intérieur. Je ne pouvais plus garder tout ça. »

Le général Ratko Mladic, qui commandait les forces serbes de Bosnie, a été condamné à la prison à perpétuité. Idem pour Radovn Karadzic, dirigeant politique des Serbes de Bosnie. La justice internationale les a reconnus coupable de génocide à Srebrenica.