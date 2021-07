Bénin: une église cambriolée à Paouignan, les présumés auteurs arrêtés

La police républicaine a interpellé cinq personnes, dont une femme, pour vol et cambriolage. Ils ont été pris avec des objets volés dans une église à Pahouignan.

Un réseau de présumés cambrioleurs a été démantelé par la police républicaine le lundi 26 juillet à Bohicon. Selon les informations rapportées, le réseau opère entre Bohicon et Pahouignan.

La perquisition du domicile des mis en cause a permis à la police républicaine de saisir un groupe électrogène et une motocyclette de marque Apsonic. « Ces biens ont été volés dans une église à Pahouignan et au carrefour Tindji », rapporte 24hauBénin.