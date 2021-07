Bénin: Patrice Talon présente ses condoléances suite au décès de Rosine Soglo

Le président Patrice Talon a réagi au décès de l’ancienne première dame, Rosine Soglo. Au nom de la nation, le Chef de l’État a présenté ses condoléances les plus attristées à la famille éplorée.

Rosine Soglo n’est plus. Elle est décédée ce dimanche à son domicile à Cotonou. Patrice Talon n’est pas resté insensible à cette mauvaise nouvelle. Dans un message publié sur sa page Facebook, il a rendu hommage à l’illustre disparue.

Femme engagée, Rosine VIEYRA SOGLO aura marqué la vie politique de notre pays pendant de longues années. Nous garderons d’elle l’image d’une femme brave et exceptionnelle. Patrice Talon.

Le président de la République a présenté ses condoléances à la famille et aux proches de la défunte. « Au nom de la nation, je présente mes condoléances attristées au président Nicéphore Soglo, aux enfants Léhady et Galiou Soglo ainsi qu’aux familles VIEYRA et SOGLO », a-t-il écrit.