Bénin : Patrice Talon accorde la grâce présidentielle aux prisonniers éligibles

Le président Patrice Talon va accorder la grâce présidentielle à certains prisonniers qui remplissent les conditions. Il l’a annoncé ce samedi 31 juillet 2021 dans son discours à la nation qui marque le lancement de la commémoration de l’accession du Bénin à la souveraineté nationale.

La garantie de la sécurité sur toute l’étendue du territoire national du Bénin est l’un des défis majeurs du président Patrice Talon. C’est pourquoi, bien qu’il ait décidé d’accorder la liberté à certains prisonniers, il compte maintenir et renforcer les mesures prises dans le cadre de la lutte contre l’insécurité et le terrorisme au Bénin.

Pour lui, ces fléaux troublent la quiétude des nations et compromettent leur développement. « Enfants du Bénin, notre foi en notre patrie, notre volonté de la voir de plus en plus forte et respectée, commandent de conjuguer nos efforts. Nous savons qu’ensemble nous avons toujours été plus forts face aux défis », a-t-il reconnu.

Leur part de l’œuvre de développement de notre pays

Ainsi, Patrice Talon ne doute pas que chacun des citoyens qui constitue le peuple béninois restera disponible et engagé pour l’indépendance effective du Bénin.

concitoyens qui ont perdu leur liberté, et qui vont bénéficier de la mesure de grâce que je leur accorde, conformément aux lois de la République, parce qu’ils en remplissent les conditions », a-t-il annoncé.

Mais le chef de l’Etat attend beaucoup des prisonniers qui seront bientôt libre de leur mouvement. « J’attends d’eux, nous attendons tous d’eux, qu’ils s’améliorent et qu’ils prennent leur part de l’œuvre de développement de notre pays », peut-on entendre dans son discours.

Contrairement aux années antérieures où la fête de l’indépendance est marquée par de grandioses cérémonies et des défilés militaires et civiles, cette année, le 1er août sera marqué par le dépôt de gerbe et la prise d’arme.