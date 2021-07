Bénin – Mention « Très Bien » au Bac 2021: zéro pointé pour l’Alibori et la Donga (Infographie)

Après les différentes délibérations par l’Office du baccalauréat de l’examen du BAC, session de juin 2021, place aux différentes mentions des candidats. En ce qui concerne la mention « Très bien », le département de l’Atlantique est en tête, tandis que la Donga et l’Alibori sont exclus du tableau.

Après l’annonce des premiers résultats du BAC, session de juin 2021, l’Office du baccalauréat a publié, mercredi 28 juillet, les premières statistiques des mentions. Selon la publication de l’institution chargée de l’organisation du premier diplôme universitaire au Bénin, 259 candidats ont obtenus la mention « Très bien » pour l’examen du baccalauréat de juin 2021. Si les départements de l’Atlantique et du Littoral sont en tête avec 80 et 64 candidats pour la mention « Très bien », la Donga et l’Alibori n’ont aucun candidat avec ladite mention.