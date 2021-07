Bénin: Giraud Cohoun alias Dah Adagboto quitte BlueLife Magazine

Après plus d’un an de collaboration, le manageur béninois, Giraud Cohoun, plus connu sous le nom de Dah Adagboto, a quitté son poste de rédacteur en Chef de BlueLife Magazine.

Dans une publication sur sa page Facebook, Dah Adagboto a annoncé sa démission de son poste de Rédacteur en Chef de BlueLife Magazine. « Je viens ici notifier à l’opinion publique, ma démission du poste que j’occupais au sein de la Team Blue depuis aujourd’hui un An et demi », a-t-il écrit.

Il indique avoir eu le plaisir de travailler avec une équipe de jeune smart et déterminée qui a pu imposer dans l’univers de la presse béninoise, un mensuel dédié uniquement à la chose culturelle.

« En une année et demie, nous avons pu boucler de grands partenariats, dont celui avec la chaîne A+ qui diffuse sur ses canaux nos parutions, et ceux avec la majeure partie des grandes marques au Bénin », s’est-il félicité.

C’est pourquoi, Giraud Cohoun part avec le sentiment d’avoir bien accompli sa mission. « C’est le lieu de remercier le PDG de Blue Diamond, Monsieur Sidikou Karimou, qui a su déceler en moi cette petite passion que j’avais pour l’écriture et à souhaité que je la mette au service de la culture qui est ma passion », a-t-il précisé.

Pour Giraud Cohoun, il faut être un leader pour savoir nourrir les passions des gens. C’est pourquoi, il entend continuer sa route vers de nouvelles aventures, qui, dit-il, se feront remarquer, les jours à venir.