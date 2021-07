Bénin: des morts et des blessés enregistrés dans un incendie à Aplahoué

Deux personnes sont passées de vie à trépas dans un incendie survenu dans la nuit du vendredi 16 au samedi 17 Juillet 2021 à Kissamey, dans la Commune d’Aplahoué.

Selon les informations rapportée par l’Agence Bénin Presse , l’incendie est parti d’une boutique de vente de divers et de friperie devant laquelle se trouvait un étalage de ventre d’essence frelatée. Les deux personnes décédées suite à l’incendie dormaient à l’intérieur quand l’incendie a pris dans les environs de 22 heures. En dehors d’eux, il y a trois autres personnes qui ont été grièvement blessées.

Parmi les trois personnes blessées, il y a le propriétaire de la boutique, qui , dans sa tentative de sauver les enfants à l’intérieur, s’est fait brûler au 3è degré et est évacué au Centre National Hospitalier Universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU-HKM) de Cotonou. En dehors de lui, il y a son épouse et leur nouveau né qui ont également reçu de brûlures et sont évacués à l’hôpital de Zone d’Aplahoué.

Informé du drame, le préfet Christophe Mègbédji accompagné du commissaire de Kissamey sont descendus sur le terrain pour constater de visu la situation. Après avoir présenté ses condoléances aux victimes de ce drame, Christophe Mègbédji, a invité les vendeurs d’essence frelatée à prendre conscience du danger qu’ils courent dans l’exercice de leur commerce.

L’unité de police républicaine du commissariat de Kissamey a ouvert une enquête pour identifier la source de l’incendie.