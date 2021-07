Bénin: des morts et blessés graves dans un affrontement à Malanville

Un violent affrontement entre agriculteurs et éleveurs s’est soldé par plusieurs morts et blessés. Le drame est survenu ce samedi 24 juillet 2021, dans la commune de Malanville ( à plus de 700 Km de Cotonou).

Des agriculteurs et éleveurs se sont affrontés à Issene, un village de Malanville. Selon l’information rapportée par Le Parakois, les violences entre les deux camps ont occasionné cinq mort dont deux agriculteurs et trois éleveurs. Le média rapporte également qu’il y a eu plusieurs blessés graves.

L’affrontement est justifié par la dévastation du champ d’un agriculteur par un troupeau de bœuf. « Ces violents affrontements sont nés suite à la destruction des cultures d’un producteur. Un troupeau de bœufs appartenant aux éleveurs aurait envahi le champ d’un agriculteur qui n’a eu que ses yeux pour constater les dégâts », rapporte Le Parakois

Les victimes ont été touchées à coups de machette et de fusil. L’intervention de la police républicaine et des autorités locales a permis de calmer les ardeurs. A l’occasion, des sensibilisations ont été faites à l’endroit des populations.