Bénin – Décès de Rosine Soglo: les condoléances de Léonce Houngbadji

Suite au décès de l’ancienne première dame, Rosine Vieyra Soglo, Léonce Hougbadji a adressé un message de condoléances à la famille éplorée.

Attristé par la mort de l’ancienne députée, Léonce Houngbadji, depuis Paris, où il s’est exilé, a adressé ses condoléances à la famille de l’illustre disparue. « J’adresse mes sincères condoléances, ma profonde solidarité, mon soutien et mon affection aux familles de l’illustre disparue, notamment au Président Nicéphore Dieudonné Soglo (ancien Président du Bénin), au Maire Léhady V. Soglo et au Ministre Ganiou Soglo. Je partage leur peine et je leur envoie toutes mes pensées et ma force », a-t-il écrit sur sa page Facebook.

La Présidente Rosine Vieyra Soglo a mené une vie exemplaire caractérisée par la bravoure, le sens du devoir et de l’engagement envers le Bénin, les femmes, les enfants et les personnes démunies. Léonce Houngbadji

Il faut rappeler que Rosine Soglo est décédée à son domicile à Cotonou. Des sources contactées par BENIN WEB TV ont confié qu’elle alternait des courtes hospitalisations à la clinique Mahouéna et des soins à la maison d’où d’ailleurs elle a rendu l’âme dans l’après midi de ce 25 juillet. Cette nouvelle tragique survient alors que l’ancien président Nicéphore Soglo a quitté le pays depuis quelques semaines pour des raisons de santé.