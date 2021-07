Bénin – Commune de Lalo: le maire William Fangbédji alerte sur l’utilisation de son identité pour des actes d’escroquerie

L’identité du maire de la commune de Lalo, William Fangbédji, fait l’objet d’usurpation dans des actes d’escroquerie. C’est par un communiqué que l’autorité communale alerte ses administrés visés par l’escroc.

Selon le communiqué du maire de Lalo, le présumé escroc, pour appâter ses victimes, leur fait miroiter des accompagnements financiers en sa qualité de la première autorité de la ville de Lalo.

Le maire William Fangbédji invite donc les uns et les autres à la vigilance pour ne pas tomber dans le piège des adeptes de la facilité et de l’arnaque. Lire ci-dessous le communiqué du maire.

Communiqué du maire de Lalo

Il m’est revenu de constater que des individus non encore identifiés, créent des comptes fictifs en mon nom avec mes photos et tentent d’escroquer les populations en leur faisant la promesse d’un certain accompagnement financier.

Je voudrais rappeler à tous que jusqu’à ce jour, je n’ai aucun compte sur un réseau social en ligne (Facebook) qui soit opérationnel. Mieux, je n’échangerai d’un quelconque projet de financement de quelque manière que ce soit sur Facebook avec qui que ce soit.

Je voudrais donc exhorter les populations à la vigilance pour ne pas tomber dans les filets de ces individus aux mauvaises intentions.

Mes services compétents seront mis à contribution pour identifier et traquer avec la dernière rigueur les auteurs, coauteurs et complices de ces actes prévus et punis par la Loi.

William T. FANGBEDJI ,

Maire de la commune de LALO