Bénin – Affaire SOGEMA: Raoul Gnonlonfoun déposé en prison, le CQ de Dantokpa placé sous convocation

Alors que le directeur général de la Société de gestion des marchés (SOGEMA), Armand Gansè, est accusé de malversations dans l’exercice de ses fonctions, la police vient de faire la lumière sur cette nébuleuse.

Armand Gansè était soupçonné d’implication dans une affaire de remboursement liée à un litige de hangar au marché Dantokpa. Après avoir été écouté, ce dernier a été relaxé par les juges de la CRIET il y a quelques jours. Son principal accusateur, un certain Raoul Gnonlonfoun, qui visiblement se cachait sous le faux profil de Joseph Nounangnon sur les réseaux sociaux, a été écouté à son tour lundi 12 juillet 2021 et la suite ne lui a pas été favorable.

Le sieur Raoul Gnonlonfoun a révélé qu’il portait ses accusations contre le directeur de la SOGEMA sur instructions du chef quartier de Dantokpa et de l’adjoint de Gansè. Cependant, ces derniers ont littéralement nié les faits et assuré qu’ils ne connaissaient même pas le sieur Gnonlonfoun et qu’ils n’avaient donc rien à voir avec ses dénonciations.

A la suite de l’audition à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), Raoul Gnonlonfoun a été placé sous mandat de dépôt et conduit immédiatement en prison. Quant au CQ de Dantokpa et le DGA de la SOGEMA, ils sont placés sous convocation pour être à nouveau écoutés. Il va sans dire que cette affaire est loin de révéler ses secrets.