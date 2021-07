Bénin – Affaire 145 kg de cocaïne: 02 cadres d’un groupe italo-suisse arrêtés

Un grand groupe italo-suisse est cité dans l’affaire 145 kg de cocaïne, arraisonnés au Port de Cotonou. Selon Africa Intelligence, deux cadres de l’armateur italo-suisse, Meditterranean Shipping Co (MSC), ont été interpellés.

Dans l’affaire de drogue qui a conduit Séraphin Yéto en prison, des cadres d’un groupe italo-suisse sont aussi épinglés. « Deux cadres du groupe italo-suisse Mediterranean Shipping Co ont été interpellés et incarcérés dans le cadre de l’opération anti-drogue menée le 25 juin par la police béninoise », rapporte Africa Intelligence.

Dans ce dossier, Séraphin Yéto, Dg Sonimex, 4 agents d’un groupe français exerçant à Cotonou, 2 enleveurs d’une société de consignation, 2 transitaires, le patron de l’Ocertid, Constant Badet, et l’adjoint de l’Unité mixte de contrôle des conteneurs, ont été tous interpellés et déposés en prison. Leur procès est prévu pour le 15 juillet 2021.

Les faits…

Selon l’information rapportée par Frissons radio, 150 plaquettes de cocaïne (un peu plus de 145 kg) ont été découvertes dans l’un des 20 conteneurs de sucre, achetés par Séraphin Yéto.

Les conteneurs en provenance du Brésil avec un détour par l’Espagne, appartiendraient au départ à un expatrié français. Ce dernier a revendu les conteneurs au patron de la Sonimex. Aux premières heures de l’affaire, l’Ocertid et l’Unité mixte de contrôle des conteneurs sont intervenus.

Les conteneurs ont été bloqués et le passeport de l’expatrié français saisi. Mais par la suite, le passeport lui a été restitué. Il y a eu également main levée pour favoriser la sortie des conteneurs du port, c’est ce qui a d’ailleurs fait éclater l’affaire. Séraphin Yéto et les premières personnes interpellées sont poursuivis pour trafic de drogue et corruption. Le procès des mis en cause est prévu pour le 15 juillet 2021.