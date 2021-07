Bénin – À quand le retour des exilés politiques ? La réponse du gouvernement

A travers l’émission web « Rendez-vous avec le Porte-parole », diffusée ce vendredi 09 juillet 2021, le Porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, a répondu à une question sur le retour des exilés politiques.

À quand le retour des exilés politiques, s’il en existe vraiment ? À cette question d’un internaute, Wilfried Léandre Houngbédji assure que les exilés sont attendus à tout moment. Il précise que tous les Béninois ont le droit de vivre chez eux, du moment où ils respectent les règles de la République.

Le Bénin, c’est le pays de tous les Béninois. S’il y en a qui sont aujourd’hui à l’étranger, pour une raison ou pour une autre, qui se considèrent comme des exilés ou en déplacement, le Bénin, c’est chez eux. A tout moment, ils sont attendus, dès lors qu’ils sont prêts à vivre selon les règles de la République et à se comporter en citoyen, tous les Béninois sont les bienvenus dans leur pays. Wilfried Léandre Houngbédji

À la date d’aujourd’hui, plusieurs acteurs politiques de l’opposition se retrouvent hors du territoire national. Considérés comme des exilés politiques, certains d’entre eux avaient quitté le pays suite à des ennuis judiciaires. Ils disent être victimes de leur opposition au régime en place.

Dans le lot de ces exilés, on peut citer Sébastien Ajavon, Komi Koutché, Léhady Soglo, Valentin Djènontin et bien d’autres. Certains d’entre eux traînent de lourdes condamnations et mandats d’arrêts.