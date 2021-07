Bénin: 02 individus en prison pour avoir usurpé le titre de Procureur de la Criet

Dans la soirée du mercredi 28 juillet 2021, deux hommes ont été déposés en prison. Ils sont accusés d’usurpation de titre. Ils se font passer pour Mario Mètonou et le Chef de l’OCRC pour rançonner les populations.

Mandat de dépôt pour deux hommes de 39 et 43 ans, ce mercredi. Selon Frissons radio, les deux individus sont épinglés pour avoir usurpé les titres de Procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) et de Chef de la l’OCRC.

Dans leur peau de Procureur spécial et Chef de l’OCRC, ils font du chantage et du rançonnement. Ils ont été arrêtés suite aux plusieurs plaintes déposées par leurs victimes.