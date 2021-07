Barça: Memphis Depay a accepté une énorme baisse de salaire pour signer

Selon les informations de Goal ce jeudi 9 juillet 2021, le nouveau catalan, Memphis Depay, fraîchement arrivé en free agent, doit déjà faire d’énormes sacrifices. Le média français affirme que l’attaquant néerlandais a dû accepter une baisse de salaire de 30 %, et touchera 5 millions au lieu de 7 millions d’euros initialement prévus.

Quitter Lyon pour un plus grand club européen était le désir de Memphis Depay, et l’attaquant néerlandais y est arrivé en signant gratuitement au FC Barcelone cet été. Un rêve d’enfant qui se réalise pour le néo-catalan, qui a dû toutefois faire d’énormes sacrifices, notamment au niveau de son salaire.

En effet, d’après les révélations du média français Goal, le néerlandais a accepté une réduction de 30% de son salaire initialement prévu. Après avoir négocié des émoluments annuels nets à 7 M€ par an suite à son départ de l’Olympique Lyonnais en fin de contrat, le natif de Moordrecht aurait finalement décidé de baisser ses revenus nets à 5 M€.

