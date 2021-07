Barça: le club recadre Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé

Dans la tourmente suite à la diffusion d’une vidéo datant de 2019 où ils se moquaient du personnel japonais dans un hôtel, Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé se sont fait recadrer par le FC Barcelone. Le club a fustigé l’attitude de ses joueurs via un communiqué publié ce mercredi 7 juillet 2021.

Décidément, Antoine Griezmann et Ousmane Dembele vivent un drôle d’été. Déjà très critiqués à cause de leur Euro raté avec la France, les deux attaquants du Barça se retrouvent depuis plusieurs jours dans une grosse polémique. En effet, lors d’un stage d’entraînement au Japon en 2019, les deux internationaux français se sont moqués des employés japonais.

Dans un communiqué publié ce mercredi, le FC Barcelone a décrié l’attitude irrespectueuse de ses joueurs, et se réserve le droit de prendre d’éventuelles sanctions.

«Le FC Barcelone regrette profondément le mécontentement des supporters japonais et asiatiques et des partenaires de notre Club, provoqué par une vidéo parue il y a quelques jours sur les réseaux sociaux dans laquelle deux joueurs de l’équipe première (Ousmane Dembélé et Antoine Griezmann) faisaient preuve d’un manque de respect dans leur attitude envers plusieurs employés de l’hôtel où ils séjournaient. Cette attitude ne coïncide en rien avec les valeurs que le FC Barcelone représente et défend […] Le Conseil d’Administration qui gère aujourd’hui le Club s’engage à ce que des épisodes de cette nature ne se reproduisent pas. Les joueurs ont déjà montré leurs regrets et se sont excusés auprès des fans et partenaires japonais, ce que le Club apprécie. Néanmoins, le FC Barcelone se réserve le droit de prendre les mesures internes qu’il juge appropriées», peut on lire.

Ce communiqué du club catalan suffit-il à calmer la polémique? Rien n’est moins sûr. Les deux internationaux français peuvent craindre de lourdes sanctions de la part du club.