Attaque au Niger: plusieurs civils massacrés dans l’ouest du pays

Au moins 14 personnes ont été massacrées dans un village dans l’ouest du Niger, par des hommes armés à motos, a annoncé lundi soir le gouvernement nigérien.

Selon les informations données par le ministère de l’Intérieur du Niger dans un communiqué, les assaillants ont frappé dans l’après-midi de dimanche. Les victimes comprenaient neuf personnes tuées dans les champs, trois dans un village voisin et deux qui rentraient à pied dans le village de la commune rurale de Banibangou, indique le ministère cité par l’agence Anadolu.

Pour l’heure, le gouvernement n’a fourni aucune information supplémentaire et on ne connait pas non plus l’identité des assaillants même si, dans cette région agitée du Niger, plusieurs groupes djihadistes sont actifs. Les insurgés islamiques au Niger ont précédemment ciblé les forces de sécurité. Mais cette année, des attaques ont ciblé des civils dans un contexte de conflits ethniques croissants.

Le Niger est l’un des pays du Sahel à être en proie à de régulières attaques terroristes liées aux groupes extrémistes qui sévissent dans la région dite des trois frontières comprenant, outre le Niger, le Mali et le Burkina Faso. L’insurrection djihadiste est partie du Mali mais malgré les mesures militaires, s’est propagée dans les pays voisins du Sahel et reste toujours une véritable menace pour le reste de la région ouest-africaine.