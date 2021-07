Atletico Madrid: les supporters rejettent un retour d’Antoine Griezmann

Ces dernières semaines, les médias espagnols évoquent un possible retour d’Antoine Griezmann à l’Atletico Madrid. Un retour qui n’est pas du tout du goût des supporters qui ne veulent plus de l’international français, comme l’explique El Desmarque ce mardi.

Ce n’est plus un secret pour personne, le FC Barcelone veut dégraisser. Et l’un des joueurs que le club désire le plus vendre, c’est Antoine Griezmann. Ces dernières semaines, les médias espagnols évoquent un intérêt de l’ATM pour son ancien joueur.

Un possible retour cet été ne plait pas aux supporters Colchoneros. Ce lundi, sur Twitter, une frange des supporters rojiblancos a manifesté sa désapprobation avec l’utilisation d’un hashtag #Griezmannnotequeremos (Griezmann, on ne te veut pas), comme l’explique El Desmarque.

Certains tweets étaient très durs à l’égard de l’international tricolore (95 sélections, 38 réalisations), à la hauteur de la déception des Madrilènes, l’ayant vu partir pour Barcelone à l’été 2019. Un retour de Griezmann à l’ATM est-il une si bonne idée finalement?