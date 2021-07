Après Raphael Varane, le Real Madrid offre une autre star à Manchester United

Le Real Madrid aurait proposé à Manchester United, la possibilité de signer une autre de ses stars lors des négociations pour la signature de Rafael Varane. Une offre qui entre dans les tractations de la maison blanche pour s’offrir le français, Kilyan Mbappe.

Florentino Perez a identifié l’as français, Mbappe, comme sa principale cible cet été, alors que Los Blancos cherchent à reconquérir le titre de la Liga qui est allé à leur rival de la ville, l’Atletico, la saison dernière. Cependant, pour financer le déménagement, Madrid devra équilibrer les comptes et vendre des joueurs supplémentaires en plus de Varane. Et les merengues ont offert à United la chance de signer leur star brésilienne, Vinicius Jr, cet été, selon The Mirror.

Vinicius Jr a impressionné une équipe brésilienne qui a atteint la finale de la Copa America 2021 ; cependant, ils ont échoué face à Lionel Messi et son équipe argentine. Le Real veut un minimum de 68,5 millions de livres sterling pour le joueur de 21 ans, qui a passé les trois dernières années de sa carrière en Espagne.

Cependant, United serait intéressé par l’ailier, mais les accords pour Jadon Sancho et Varane signifient qu’ils recherchent un prêt avec option d’achat. De plus, le retour de Gareth Bale dans le giron madrilène signifie que la place de Vinicius est menacée.