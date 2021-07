Après l’Afghanistan, Joe Biden accepte la fin de la mission de combat des forces américaines d’Irak

La rencontre entre le Président américain, Joe Biden, et le Premier ministre irakien, Mustafa Al-Kadhimi, a abouti au fait que les deux dirigeants s’accordent sur la fin officielle de la mission de combat américaine en Irak, d’ici fin 2021.

C’est un tournant décisif dans le processus de reconstruction de l’Irak après l’invasion américaine, il y a 18 ans environ. Les forces combattantes américaines en Irak vont quitter le pays, selon l’accord entre Joe Biden et le chef du gouvernement irakien, Al-Kadhimi. L’accord intervient à un moment politiquement délicat pour le gouvernement irakien et pourrait être un coup de pouce pour Bagdad. Kadhimi a fait face à une pression croissante de la part des partis alignés sur l’Iran et des groupes paramilitaires qui s’opposent au rôle militaire américain dans le pays.

Cependant, même s’il est convenu que les forces de la coalition quittent ce pays du Moyen-Orient, le président américain souligne qu’une partie des soldats américains restera mais dans un rôle consultatif. « Notre rôle en Irak sera (…) d’être disponible, de continuer à former, d’assister, d’aider et de traiter avec Daech au fur et à mesure qu’il se présente, mais nous n’allons pas être, d’ici la fin de l’année, en une mission de combat », a déclaré Biden aux journalistes.

Il y a actuellement 2 500 soldats américains en Irak qui se concentrent sur la lutte contre les restes de l’État islamique. Le rôle contre l’EI en Irak se déplacera entièrement vers la formation et le conseil à l’armée irakienne. Le changement ne devrait pas avoir d’impact opérationnel majeur puisque les États-Unis se sont déjà concentrés sur la formation des forces irakiennes.

Pourtant, pour Biden, l’accord pour mettre fin à la mission de combat en Irak fait suite aux décisions de procéder à un retrait inconditionnel d’Afghanistan et de conclure la mission militaire américaine là-bas, d’ici fin août. Parallèlement à son accord sur l’Irak, le président démocrate s’apprête à achever officiellement les missions de combat américaines dans les deux guerres que le président George W. Bush a commencées sous sa direction, il y a près de deux décennies.

Une coalition dirigée par les États-Unis a envahi l’Irak en mars 2003 sur la base d’accusations, selon lesquelles le gouvernement du dirigeant irakien de l’époque, Saddam Hussein, possédait des armes de destruction massive. Saddam a été chassé du pouvoir, mais de telles armes n’ont jamais été retrouvées. Ce fut un fiasco total et il s’est avéré que Bush avait menti pour avoir la tête de Saddam.