Angleterre: l’UEFA soutient les joueurs victimes de racisme

Hier soir, Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka ont raté leur tirs au but face à l’Italie en finale de l’Euro 2021. Après le match, les 3 jeunes joueurs ont été victimes de racisme sur les réseaux sociaux. Dans un communiqué publié ce lundi, l’UEFA condamne ces actes et soutient les joueurs.

Hier soir, Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka ont vécu une terrible soirée. En effet, les trois jeunes joueurs ont échoué lors de la séance de tirs au but face à l’Italie en finale de l’Euro (1-1, 3 t.a.b à 2). Ils ont ensuite été ciblés par des commentaires racistes et discriminatoires. La FA a rapidement réagi en mettant en garde les auteurs de ces insultes.

Dans un communiqué publié ce lundi, l’UEFA réagit à son tour, en condamnant ces actes, tout en apportant son soutien à la FA dans l’optique d’éventuelles sanctions.

«L’UEFA condamne fermement les abus racistes dégoûtants dirigés contre plusieurs joueurs anglais sur les réseaux sociaux après la finale de l’Euro, qui n’ont pas leur place dans le football ou la société. Nous soutenons les joueurs et l’appel de la fédération anglaise pour les sanctions les plus sévères possibles», peut-on lire.

UEFA strongly condemns the disgusting racist abuse directed at several England players on social media after the EURO final, which has no place in football or society. We stand by the players and the English FA’s call for the strongest possible punishments.

