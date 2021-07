Amazon: Andy Jassy prend officiellement la tête du géant du commerce électronique

Andy Jassy a officiellement succédé, lundi, à Jeff Bezos au poste de PDG du géant du commerce électronique, Amazon. Le PDG sortant, Jeff Bezos, a déclaré qu’il souhaitait disposer de plus de temps pour se consacrer à ses projets personnels.

A 53 ans, le nouveau directeur général d’Amazon, Andy Jassy, lieutenant de Jeff Bezos, prend les rênes d’un groupe qu’il a rejoint il y a 24 ans, trois ans après la création d’une start-up devenue un géant de l’économie mondiale. Diplômé d’un MBA au sein de la prestigieuse Harvard Business School en 1997, M. Jassy a rejoint Amazon dans sa phase de décollage, à la tête du service marketing.

Ce père de deux enfants a quitté Harvard « le premier vendredi du mois de mai 1997 » pour « commencer à travailler pour Amazon le lundi suivant », raconte-t-il dans le podcast The Disruptive Voice, diffusé en septembre 2020. L’entreprise de Seattle est alors une startup de la côte ouest fondée trois ans plus tôt dans un garage par Jeff Bezos. Elle se présente lors de son introduction en Bourse, qui a coïncidé avec l’arrivée de M. Jassy au sein de l’entreprise, comme « un vendeur de livres en ligne ».

Le groupe est aujourd’hui devenu un mastodonte de l’économie américaine et mondiale, allant du commerce en ligne à l’informatique dématérialisée en passant par l’épicerie, l’intelligence artificielle et la production de films. Une diversification dans laquelle M. Jassy s’est rapidement impliqué au sein de l’entreprise. Il a notamment fondé Amazon Web Services en 2003, la branche de services informatiques dématérialisés en ligne (« cloud »), moins connue du grand public mais l’une des plus profitables du groupe qui domine ce marché mondial, devant Microsoft et Google.

Amazon vaut aujourd’hui plus de 1 700 milliards de dollars en Bourse (1 433 milliards d’euros) et a dégagé en 2020 un chiffre d’affaires de 386 milliards de dollars (325 milliards d’euros). C’est un groupe tentaculaire, du commerce en ligne à l’informatique dématérialisée en passant par l’épicerie, l’intelligence artificielle et la production de films.