Algérie: après celle de « France 24 », l’accréditation d’al-Arabiya, la chaîne de TV saoudienne, retirée

Les autorités algériennes ont décidé, samedi, de retirer l’accréditation de la chaîne de télévision saoudienne, Al-Arabia, accusée de « désinformation », indique un communiqué officiel.

Les autorités algériennes ont annoncé, samedi, le retrait de l’accréditation de la chaîne de télévision, Al-Arabiya TV, l’accusant de « désinformation et de manipulation ». « Il a été décidé de retirer l’accréditation de la chaîne d’information en continu, Al-Arabiya, pour non-respect des règles de la déontologie professionnelle et son recours à la désinformation et à la manipulation », lit-on dans le communiqué du département de la Communication, sans préciser les faits qui ont conduit à cette démarche.

Le ministère algérien de la Communication avait attribué les raisons du retrait de l’accréditation de la chaîne française à « son parti pris dans la couverture des rassemblements du mouvement populaire (Hirak) et l’utilisation de photos d’archives pour amplifier le nombre des manifestants ». L’Algérie fait face aux critiques des organisations internationales, notamment Reporters sans frontières, concernant la restriction des libertés des médias, tandis que les autorités affirment que la liberté est garantie à tous les médias, à condition qu’ils respectent l’objectivité et la déontologie professionnelle.