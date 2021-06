Zlatan Ibrahimovic dévoile la bande-annonce du film qui retrace sa vie (vidéo)

Zlatan Ibrahimovic a dévoilé, ce lundi 28 juin 2021 via son compte Twitter, la bande-annonce du film qui retrace la vie du géant suédois. Le biopic s’intitule « I am Zlatan : le film », et sortira en septembre prochain.

Déjà en préparation depuis un certain temps, le film qui retrace la vie de l’attaquant suédois, Zlatan Ibrahimovic, sortira bientôt. En attendant ce moment, l’attaquant du Milan AC a dévoilé ce lundi quelques images du film qui s’est inspiré de son autobiographie parue en 2011 et titrée : Moi, Zlatan Ibrahimovic : mon histoire racontée à David Lagercrantz.

I AM ZLATAN. THE MOVIE pic.twitter.com/AqqhhBjSkA — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) June 28, 2021

Pour l’aboutissement de ce projet, Ibrahimovic a travaillé en étroite collaboration avec le réalisateur du film, Jens Sjögren. L’acteur Dominic Bajraktari Andersson joue le rôle du colosse du Milan Ac pour la période de 11 à 13 ans, tandis que Granit Rushiti l’incarne pour la période de 17 à 23 ans (jusqu’à la fin de son contrat à l’Ajax d’Amsterdam). Le film est prévu pour sortir en septembre prochain.