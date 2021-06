Un sommet tripartite Irak-Egypte-Jordanie à Bagdad

Le roi Abdallah II de Jordanie et le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi participent ce dimanche à un sommet tripartite à Bagdad, rapporte Anadolu Agency.

Selon l’agence de presse officielle irakienne (INA), le président irakien Barham Saleh a reçu son homologue égyptien, puis le roi de Jordanie, à l’aéroport international de Bagdad. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi est à Bagdad, en Irak, dans le cadre d’une rare visite, la première d’un chef d’Etat égyptien depuis 30 ans. Il participe à un sommet tripartite Irak-Egypte-Jordanie.

Au cours d’un tête-à-tête, les présidents égyptien et irakien, ont abordé « la coopération tripartite entre l’Irak, l’Égypte et la Jordanie, en soulignant l’importance de consolider le niveau de coordination entre les trois pays ». Les discussions ont également porté sur « l’avantage de la proximité géographique pour élargir les perspectives de coopération dans les domaines de l’économie, du commerce et du développement, ainsi que la mise en place de projets d’infrastructure, de transport d’énergie et d’oléoducs. »

Selon le média turc, ce sommet est le quatrième du genre. Le premier s’étant tenu au Caire en mars 2019, les trois pays ont, à cette occasion, formé un conseil conjoint sur la base des conclusions du Sommet, tandis que le deuxième s’est tenu aux États-Unis en septembre 2019 et le troisième Sommet à Amman en août 2020. Les trois pays ont conclu des accords économiques trilatéraux et d’autres bilatéraux, principalement axés sur l’énergie, le commerce et l’investissement.