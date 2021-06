Trafic de drogue au Bénin: le ministre Alassane Seïdou indexe la position géostratégique du pays

A l’occasion de la Journée internationale de la lutte contre la drogue, célébrée le samedi 26 juin 2021, le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique a délivré un message à l’endroit du public. Alassane Seïdou évoque la dangerosité du fléau et appelle à une prise de conscience collective.

Depuis quelques années, les saisies de drogue et autres stupéfiants sont devenues fréquentes aux frontières du Bénin, mais aussi à l’intérieur du pays. La situation est inquiétante et préoccupe les pouvoirs publics. Pour le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, le Bénin est touché à cause de sa position. « La drogue avec son corollaire de crime transnational organisé est un fléau qui mine dangereusement tous les pays. Notre pays, le Bénin, de par sa position géostratégique, n’en est pas épargné », a-t-il déclaré.

Grâce à la détermination de l’Etat qui a su prendre des textes, on parle de moins en moins de la chicha qui constitue aussi un danger pour la jeunesse. Alassane Séïdou

Le ministre précise que le Bénin est touché par le fléau, malgré « les efforts soutenus et inlassables du gouvernement dans le domaine de la répression du trafic illicite de la drogue et celui de la prévention et du traitement de la toxicomanie ». Par ailleurs, le ministre a rappelé qu’en dehors du cannabis, l’héroïne, la cocaïne ou les amphétamines, la consommation et le trafic de l’alcool, le tabac, la cigarette, le café et le cola, sont aussi interdits.

Pour rappel, le thème retenu cette année pour la journée internationale de lutte contre la drogue, est intitulé : « Partager les faits sur les drogues : sauver des vies ». A l’occasion de cette journée, le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique a invité les différents acteurs à s’investir dans des séances de sensibilisation.