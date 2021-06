Tigré: les autorités dissidentes prennent Mekele, l’Ethiopie décrète un « cessez-le-feu unilatéral »

Le gouvernement éthiopien a décrété lundi un « cessez-le-feu unilatéral et inconditionnel » au Tigré, selon plusieurs médias d’État. Cette décision intervient après que les forces loyales aux anciennes autorités de la région ont repris la capitale, Mekele.

Benin Web TV est désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/beninweb

Après près de huit mois de combat, les forces loyales aux anciennes autorités dissidentes du Tigré sont entrées, lundi 28 juin, dans Mekele, la capitale de cette région du nord de l’Ethiopie.

Le gouvernement fédéral n’a fait aucun commentaire, se contentant de décréter en début de soirée un « cessez-le-feu unilatéral », selon plusieurs médias d’Etat. « Afin que les agriculteurs puissent cultiver paisiblement, que l’aide humanitaire puisse être distribuée en dehors de toute activité militaire, que les forces résiduelles du [Front populaire de libération du Tigré, TPLF] puissent reprendre le chemin de la paix (…), un cessez-le-feu unilatéral et inconditionnel a été décrété à compter d’aujourd’hui, 28 juin, jusqu’à la fin de la saison des cultures », a annoncé le gouvernement dans son communiqué.

Les autorités dissidentes de la région du Tigré, en Ethiopie, ont assuré que leur lutte allait « s’intensifier » jusqu’à ce que tous les « ennemis » quittent la région, laissant entendre que les combats se poursuivraient malgré un cessez-le-feu décrété par le gouvernement éthiopien. La ville avait été prise par l’armée fédérale le 28 novembre 2020, trois semaines après le lancement par le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed d’une offensive pour renverser les autorités locales du TPLF.

Cette opération de « maintien de l’ordre » avait été décidée après que les forces pro-TPLF eurent attaqué des bases militaires, avait justifié Abiy Ahmed, prix Nobel de la paix 2019 pour la réconciliation avec l’Erythrée. Malgré la victoire proclamée après la chute de Mekele, les combats n’ont jamais cessé entre les forces pro-TPLF, les Forces de défense du Tigré (TDF), et l’armée fédérale éthiopienne, épaulée par des troupes des autorités régionales voisines de l’Amhara et l’armée de l’Erythrée, pays frontalier du Tigré. L’entrée des TDF dans Mekele, que l’armée et l’administration avaient fui dans la journée, constitue un tournant dans ce conflit qui dure depuis près de huit mois.