Sierra Leone # Bénin: un joueur des Écureuils positif au Covid-19

Le troisième gardien des Écureuils, Chérif Dine Kakpo, est testé positif au Covid-19, et absent du déplacement à Conakry en Guinée, où vont s’affronter le Bénin et la Sierra Leone dans un match comptant pour la sixième journée des éliminatoires de la CAN 2021.

Mauvaise nouvelle pour le Bénin. Alors que les Écureuils affrontent la Sierra Leone ce lundi au stade Général Lansana Conté à Conakry en Guinée, en match reporté de la sixième journée des éliminatoires, l’équipe béninoise va faire sans son troisième gardien de but.

Convoqué dans la liste de Michel Dussuyer aux côtés de Fabien Farnolle et Saturnin Allagbé, Chérif Dine Kakpo est en effet testé positif au Covid-19. L’annonce est faite dimanche soir par le sélectionneur des Ecureuils en conférence de presse.

«De toute façon, on respecte toujours tous les protocoles. On fait régulièrement des tests. Là on a fait des tests avant de quitter Cotonou. On a eu un cas positif avec Chérif Dine Kakpo. Il est donc resté à Cotonou», a indiqué le sélectionneur béninois.

Les Béninois ont rallié Conakry dans l’après-midi du samedi dans le cadre de cette rencontre qualificative. A leur descente d’avion, le onze national a effectué de nouveaux tests. Les résultats sont attendus ce lundi 14 juin au petit matin.

Pour rappel, le Bénin affronte la Sierra Leone le 14 juin au stade Général Lansana Conte de Nongo à Conakry en Guinée à partir de 16 heures (GMT). Deuxième du groupe L avec trois points d’avance sur les Leone Stars, les Écureuils n’ont besoin que d’un nul pour se qualifier pour la CAN 2022. Les Leone Stars, de leur côté, doivent absolument gagner pour valider leur ticket pour Cameroun.