Sierra Leone 1-0 Bénin: « Nous sommes tombés, les armes à la main », Khaled Adenon

Battu 1-0 par la Sierra Leone ce mardi au stade Général Lansana Conté de Conakry en Guinée, le Bénin a été éliminé des phases qualificatives de la CAN 2022. Une grosse déception pour le capitaine Khaled Adenon qui assure que les siens avaient tout donné pour revenir à la marque.

Le Bénin ne retrouvera pas la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) pour la deuxième fois consécutive. Les Écureuils ont été éliminés des phases qualificatives après leur défaite 1-0, mardi après-midi face à la Sierra Leone au stade Général Lansana Conté de Conakry en Guinée en sixième journée des éliminatoires.

Fautif sur l’unique but de la rencontre, marqué par Kei Kamara sur penalty, Khaled Adenon est apparu abattu en fin de partie. Sur des images du vestiaire béninois, le capitaine des Écureuils a été aperçu dans un coin de la pièce, le visage livide dans un placard.

Dans un post sur sa page Facebook, le défenseur central Khaled Adenon a fait savoir qu’il n’a toujours pas pu digérer cette défaite monumentale. « Triste et longue nuit passée hier et jusqu’à présent difficile de digérer cette défaite. La vie étant un éternel recommencement, il faut donc se relever de sa chute, travailler et bâtir ensemble pour les objectifs futurs. Nous avons tout donné et tout essayé mais nous sommes tombés, les armes à la main« , a écrit Adenon.

Le joueur de l’US Avranches âgé de 35 ans, a aussi présenté publiquement ses excuses au peuple pour son soutien inconditionnel. Khaled Adenon évoque tout de même un échec de la campagne mais reste très optimiste. « Merci et mille excuses à vous très chers peuples de ma patrie qui nous soutenez malgré tout, dans les bons comme moins bons moments. Nous avons échoué pour cette campagne éliminatoire CAN 2022 mais le meilleur reste à venir. Vive les Écureuils et vive le Bénin », a-t-il ajouté.