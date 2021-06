Règle du but à l’extérieur annulée: l’UEFA explique sa décision

L’UEFA a annoncé dans l’après-midi de ce jeudi 24 juin 2021, qu’elle retirait la règle du but marqué à l’extérieur de ses compétitions, à partir de la saison 2021/2022. Une décision que l’instance de football européenne a tenu à expliquer via un communiqué sur les réseaux sociaux.

C’était dans les couloirs, c’est désormais officiel. L’UEFA supprime sa règle du but à l’extérieur dès la saison prochaine. Désormais, en cas d’égalité sur les deux matchs, les équipes passeront par les prolongations et les tirs aux buts.

Une annonce qui a beaucoup fait réagir, certains reprochant à l’instance dirigeante de tuer un peu plus le football. Juste après, l’UEFA a expliqué les motivations de son choix.

« Depuis le milieu des années 70, on observe une nette tendance à la réduction de l’écart entre les victoires à domicile et à l’extérieur (de 61%-19% à 47%-30%) et le nombre de buts par match à domicile et à l’extérieur (de 2,02-0,95 à 1,58-1,15) dans les compétitions masculines. Depuis 2009/10, la moyenne de buts par match est restée très stable dans l’UWCL (la Ligue des Champions féminine) avec une moyenne générale de 1,92 pour les équipes à domicile et 1,6 pour les équipes à l’extérieur. », a avancé l’UEFA dans sa publication.

Une décision qui, même si elle est compréhensible, va peut-être enlever aux matchs leur intensité et cette tension que ressent l’équipe à domicile, à chaque match à élimination directe. Ira-t-on vers des matchs de C1 et C3 moins passionnants? En tout cas, on ne l’espère pas.